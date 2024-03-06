Білорусь перемістила декілька "Іскандерів" в Мінській області, - "Гаюн"

Як пише канал, у складі колони рухались:

три самохідні пускові установки;

три транспортно-заряджальні установки;

одна командно-штабна машина.

Зазначається, що колона виїхала на трасу М5 з боку агромістечка Пуховичі й рухалась у напрямку Осиповичів Мінської області. Міністерство оборони Білорусі, зі свого боку, не повідомляло про проведення навчань із 465-ю ракетною бригадою.

Фото: Білорусь перемістила декілька "Іскандерів" в Мінській області (Getty Images)

Пояснюється, що на озброєнні 465-ї ракетної бригади, яка дислокується в Осиповичах, перебувають ОТРК "Іскандер-М", а також ракетні комплекси "Точка-У".

Ядерна зброя у Білорусі

У травні 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі домовилися про розташування тактичної ядерної зброї на території Білорусі. При цьому Олександр Лукашенко тоді заявляв, що тактична ядерна зброя Москви, нібито "ніколи не буде використана".

Вже у грудні минулого року Лукашенко заявив, що вся російська ядерна зброя, яку планували поставити, вже нібито перебуває в країні. Як писало WSJ, Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО.