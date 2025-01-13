Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1500 військових, - "Гаюн"

За даними "Гаюн", у грудні в прикордоння з Україною було перекинуто підрозділи Збройних сил Білорусі, які виводилися звідти у вересні-жовтні.

Підрозділи були перекинуті в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони Білорусі, зокрема:

11-й омбр. - у Столинський та Лельчицький р-н;

120-й омбр. - на околиці аеродромів "Зябрівка" та "Боків";

147-й зрп. - Акумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації не відомо).

Зазначається, що точний час перекидання підрозділів невідомий. Проте чисельність білоруських військових на кордоні з Україною може становити 1500 осіб.

Водночас речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону розповів, що українські військові відстежують оперативну ситуацію, яка відбувається в прикордонні в сусідніх державах.

"У нас побудована єдина система оборони як на білоруському, так і на російському кордоні, і якихось кардинальних змін ми не вбачаємо з боку Білорусі", - зазначив Мисник.

Він також підкреслив, що такі навчання у Білорусі відбувалися і минулого року. Зокрема, численні перевірки бойової готовності та навчання, коли десятки тисяч білоруських резервістів до військових частин призивали.

"Але ми теж такий фактор враховуємо і готуємося до будь-яких варіантів розвитку подій, тобто не можемо не зважати на це", - додав речник.

Мисник не назвав точної кількості білоруських військових, які зараз проходять навчання у Білорусі, зазначивши, що противник теж ретельно моніторить всі відкриті джерела інформації. Тому обізнаність українських військових для нього теж дуже важлива.

Він також додав, що навчання обмежуються не тільки Гомельським районом, а відбуваються і в інших.