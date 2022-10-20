Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО, - "Гаюн"

В Білорусі зафіксували рух колони зенітних ракетних комплексів С-300, яка прямує у бік кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Беларускі Гаюн".
Сьогодні вдалося зафіксувати рух колони Збройних сил Білорусі, яка прямує з Мінська у напрямок кордону з Україною. До складу колони входить наступна техніка:
Також повідомляється, що за останній тиждень відбувається ротація ЗС РБ вздовж усього кордону з Україною.
"Це переміщення може бути пов'язане з ротацією військ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у мережі з'явилося відео ешелону з військовою технікою, що прямує з Білорусі у бік РФ. Можливо, режим Лукашенка передає Росії зняті зі зберігання танки.
Раніше ми писали, що Білорусь розмістила біля кордонів із Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Поки що там тривають тренування військових та налагодження інфраструктури для сил РФ.
Також стало відомо, що у Білорусі розпочали ремонтні роботи залізниці, оскільки країна готується приймати військові ешелони з РФ.
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