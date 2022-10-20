Білорусь перекидає до кордону з Україною комплекси ППО, - "Гаюн"

В Білорусі зафіксували рух колони зенітних ракетних комплексів С-300, яка прямує у бік кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram проекту "Беларускі Гаюн".

Сьогодні вдалося зафіксувати рух колони Збройних сил Білорусі, яка прямує з Мінська у напрямок кордону з Україною. До складу колони входить наступна техніка:

автобус МАЗ-256;

7 тентових МАЗів (з причепами Кунг);

низьковисотний виявник (НПО) 76Н6;

командний пункт 5Н63С;

пускова ЗРК С-300 (без контейнерів);

4 ЗРК С-300 (з контейнерами).

Також повідомляється, що за останній тиждень відбувається ротація ЗС РБ вздовж усього кордону з Україною.

"Це переміщення може бути пов'язане з ротацією військ", - йдеться у повідомленні.