Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы ПВО, - "Гаюн"

В Беларуси зафиксировали движение колонны зенитных ракетных комплексов С-300, направляющейся в сторону границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Белорусский Гаюн".

Сегодня удалось зафиксировать движение колонны Вооруженных сил Беларуси, которая следует из Минска в направление границы с Украиной. В состав колонны входит следующая техника:

автобус МАЗ-256;

7 тентовых МАЗов (с прицепами Кунг);

низковысотный определитель (НПО) 76Н6;

командный пункт 5Н63С;

пусковая ЗРК С-300 (без контейнеров);

4 ЗРК С-300 (с контейнерами).

Также сообщается, что за последнюю неделю происходит ротация ВС РБ вдоль всей границы с Украиной.

"Это перемещение может быть связано с ротацией войск", - говорится в сообщении.