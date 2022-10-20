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Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы ПВО, - "Гаюн"

Фото: Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы ПВО (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В Беларуси зафиксировали движение колонны зенитных ракетных комплексов С-300, направляющейся в сторону границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Белорусский Гаюн".

Сегодня удалось зафиксировать движение колонны Вооруженных сил Беларуси, которая следует из Минска в направление границы с Украиной. В состав колонны входит следующая техника:

  • автобус МАЗ-256;
  • 7 тентовых МАЗов (с прицепами Кунг);
  • низковысотный определитель (НПО) 76Н6;
  • командный пункт 5Н63С;
  • пусковая ЗРК С-300 (без контейнеров);
  • 4 ЗРК С-300 (с контейнерами).

Также сообщается, что за последнюю неделю происходит ротация ВС РБ вдоль всей границы с Украиной.

"Это перемещение может быть связано с ротацией войск", - говорится в сообщении.

Напомним, что в сети появилось видео эшелона с военной техникой, направляющейся из Беларуси в сторону РФ. Возможно, режим Лукашенко передает России снятые с хранения танки.

Ранее мы писали, что Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп. Пока что там продолжаются тренировки военных и налаживание инфраструктуры для сил РФ.

Также стало известно, что в Беларуси приступили к ремонтным работам железной дороги, поскольку страна готовится принимать военные эшелоны из РФ.

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