Беларусь перебрасывает к границе с Украиной комплексы ПВО, - "Гаюн"

В Беларуси зафиксировали движение колонны зенитных ракетных комплексов С-300, направляющейся в сторону границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Белорусский Гаюн".
Сегодня удалось зафиксировать движение колонны Вооруженных сил Беларуси, которая следует из Минска в направление границы с Украиной. В состав колонны входит следующая техника:
Также сообщается, что за последнюю неделю происходит ротация ВС РБ вдоль всей границы с Украиной.
"Это перемещение может быть связано с ротацией войск", - говорится в сообщении.
Напомним, что в сети появилось видео эшелона с военной техникой, направляющейся из Беларуси в сторону РФ. Возможно, режим Лукашенко передает России снятые с хранения танки.
Ранее мы писали, что Беларусь разместила у границ с Украиной до семи батальонно-тактических групп. Пока что там продолжаются тренировки военных и налаживание инфраструктуры для сил РФ.
Также стало известно, что в Беларуси приступили к ремонтным работам железной дороги, поскольку страна готовится принимать военные эшелоны из РФ.
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