Білорусь передислокувала підрозділ ППО до кордону з Росією, - "Гаюн"

Зазначається, військові розташувались в околицях населеного пункту Федотова Буда, поруч з російським кордоном. Відстань від населеного пункту до кордону складає близько 5 кілометрів.

Мета перекидання підрозділу невідома, оскільки на території Климовицького району немає стратегічно важливих об'єктів промисловості, які можна було б прикрити засобами ППО. Зокрема відсутні й військові об'єкти. В сусідніх районах області розташовані підприємства легкої та харчової промисловості. Єдиним винятком є Білоруський цементний завод у Костюковичах.

Фото: Білорусь передислокувала підрозділ ППО до кордону з Росією (Getty Images)

"Припустимо, що через нездатність російської ППО повністю запобігати ударам безпілотників, білоруські військові всерйоз занепокоїлися прикриттям повітряного простору на сході Білорусі. Ймовірно, відпрацьовувати виконання завдань на "нових ділянках місцевості" і відправили 740-й полк", - пише канал.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Мінськ допомагає Москві у її агресії проти України. На початку повномасштабної війни ворог атакував Україну й з території Білорусі внаслідок чого були захоплені частини Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші військовослужбовці звільнили території від окупантів.

Нещодавно Олександр Лукашенко заявив про те, що Білорусь готується до війни попри те, що "не хоче воювати".