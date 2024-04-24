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Беларусь передислоцировала подразделение ПВО к границе с Россией, - "Гаюн"

Фото: Беларусь передислоцировала подразделение ПВО к границе с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь перебросила одно из подразделений 740-го зенитного ракетного полка в Климовицкий район Могилевской области. Расположила его возле границы с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telgram-канал "Белорусский Гаюн"

Отмечается, военные расположились в окрестностях населенного пункта Федотова Буда, рядом с российской границей. Расстояние от населенного пункта до границы составляет около 5 километров. 

Цель переброски подразделения неизвестна, поскольку на территории Климовицкого района нет стратегически важных объектов промышленности, которые можно было бы прикрыть средствами ПВО. В частности отсутствуют и военные объекты. В соседних районах области расположены предприятия легкой и пищевой промышленности. Единственным исключением является Белорусский цементный завод в Костюковичах. 

Фото: Беларусь передислоцировала подразделение ПВО к границе с Россией (Getty Images)

"Допустим, что из-за неспособности российской ПВО полностью предотвращать удары беспилотников, белорусские военные всерьез обеспокоились прикрытием воздушного пространства на востоке Беларуси. Вероятно, отрабатывать выполнение задач на "новых участках местности" и отправили 740-й полк", - пишет канал.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Минск помогает Москве в ее агрессии против Украины. В начале полномасштабной войны враг атаковал Украину и с территории Беларуси, в результате чего были захвачены части Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши военнослужащие освободили территории от оккупантов.

Недавно Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь готовится к войне, несмотря на то, что "не хочет воевать".

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