UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь передала Росії щонайменше 60 танків, - "Гаюн"

Фото: Білорусь передала Росії щонайменше 60 танків (РосЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Білорусь за останній тиждень передала Росії щонайменше 67 танків і як мінімум 28 вантажних автомобілів "Урал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Беларускі Гаюн".

Сьогодні у Могилівській області було зафіксовано рух чергового ешелону з військовою технікою у напрямку Орші, де пізніше цей ешелон помітили вже у напрямку Росії.

На ешелоні було помічено щонайменше 22 танків Т-72А. Точки спостереження можуть вказувати на те, що техніка, найімовірніше, була знята зі зберігання з 969-ї бази резерву танків і перевозилася гілкою Осиповичі-Могилів-Орша-РФ.

Не виключено, що кількість танків, які вивезли до РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, лише за останній тиждень режим Лукашенка передав Росії вже не менше 67 танків Т-72А та не менше 28 вантажівок "Урал". Попередні ешелони були направлені на залізничні станції Успенська та Міллерово Ростовської області РФ і далі на Донбас.

Раніше ми писали, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати допомогу Російській Федерації для здійснення військової агресії на території України та відправило у тимчасово окупований Крим ешелон із технікою.

Також РБК-Україна писало про те, що 11 жовтня було помічено відразу кілька нових ешелонів з розконсервованою військовою технікою Білорусі, яку, ймовірно, відвозять у напрямку Росії. Також у мережі з'явилося відео з військовою технікою, яка прямує з Білорусі у бік РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьРосійська ФедераціяВторгнення Росії до України