Білорусь передала Литві 9 політв'язнів, серед них лауреат Нобелівської премії

За даними агентства, дев'ять звільнених опинилися в Литві, а ще 114 - в Україні. Серед тих, кого відвезли до Литви - є лауреат Нобелівської премії Миру 2022 року Алесь Біляцький. Крім того, білоруські ЗМІ згадують ще й громадянина Польщі Романа Глазу.

Водночас Варшава вже давно домагається звільнення етнічного поляка, журналіста Анджея Почобута. Але його серед звільнених так і не було.

Як повідомив речник польського МЗС Майєй Вевьор, він не знає, чи був шанс звільнити журналіста цього разу.

"Кілька років тому була така ситуація, що Анджей Почобут отримав таку пропозицію, але не скористався нею. Цього разу - не знаю, чи була така пропозиція", - цитує його одне з видань.

При цьому він підтвердив, що Роман Галузу справді звільнений і зараз перебуває у Вільнюсі серед десяти звільнених.

"Чи захоче він їхати до Польщі, чи залишитися там на деякий час і відпочити - це тільки його рішення", - резюмував Вевьор.