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Білорусь отримала вже дві партії "Іскандерів". "Гаюн" дізнався, де вони стоять

Фото: Білорусь отримала вже дві партії "Іскандерів", де вони стоять Фото: Білорусь отримала вже дві партії "Іскандерів", де вони стоять (Міноборони Білорусі)
Автор: Наталія Гурковська

В 2023 року військовослужбовці Білорусі отримали з Росії вже дві партії оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Іскандери" надійшли на озброєння 465-ї ракетної бригади ЗС РБ", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи, до цього Міноборони Білорусі не розкривало, до якого саме підрозділу було передано комплекси, а також що частина техніки була вже у використанні російських військових.

Що відомо про 465-у бригаду Білорусі?

Ця ракетна бригада дислокується в місті Осиповичі Могильовської області Білорусі.

Зокрема, 1 вересня інформацію про передачу "Іскандерів" до 465-ї бригади. підтвердили в Telegram-каналі Осиповичського гарнізону ЗС РБ. Там уточнювали, що взимку 2023 року 465-а ракетна бригада отримала ВТРК "Іскандер-М". Комплекс стоїть на озброєнні 587-го окремого ракетного дивізіону бригади.

Для довідки

"Іскандер" - комплекси ракет Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вперше розробку, виготовлену під Москвою, представили в 1999 році. Вони знищують цілі на відстані до 500 км і є потужнішими, ніж ракети типу "Калібр" та можуть нести ядерні боєголовки.

Обстріли України "Іскандерами"

Росіяни не вперше б'ють "Іскандерами" по Україні. В кінці травня цією ракетою вони обстріляли два села у Куп'янському районі Харківської області, 7 людей поранено. З минулих випадків - ймовірно "Іскандером" було атаковане військове містечко в Чернігівській області наприкінці грудня 2022 року.

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