RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Беларусь получила уже две партии "Искандеров". "Гаюн" узнал, где они стоят

Фото: Беларусь получила уже две партии "Искандеров", где они стоят (Минобороны Беларуси)
Автор: Наталия Гурковская

В 2023 году военнослужащие Беларуси получили из России уже две партии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

 "Искандеры" поступили на вооружение 465-й ракетной бригады ВС РБ", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, до этого Минобороны Беларуси не раскрывало, в какое именно подразделение были переданы комплексы, а также что часть техники была уже в использовании российских военных.

Что известно о 465-й бригаде Беларуси?

Эта ракетная бригада дислоцируется в городе Осиповичи Могилевской области Беларуси.

В частности, 1 сентября информацию о передаче "Искандеров" в 465-ю бригаду. подтвердили в Telegram-канале Осиповичского гарнизона ВС РБ. Там уточняли, что зимой 2023 года 465-я ракетная бригада получила ОТРК "Искандер-М". Комплекс стоит на вооружении 587-го отдельного ракетного дивизиона бригады.

Для справки

"Искандер" - комплексы ракет Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е. Впервые разработку, изготовленную под Москвой представили в 1999 году. Они уничтожают цели на расстоянии до 500 км и являются более мощными, чем ракеты типа "Калибр" и могут нести ядерные боеголовки.

Обстрелы Украины "Искандерами"

Россияне не впервые бьют "Искандерами" по Украине. В конце мая этой ракетой они обстреляли два села в Купянском районе Харьковской области, 7 людей ранены. Из прошлых случаев - вероятно "Искандером" был атакован военный городок в Черниговской области в конце декабря 2022 года.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусьискандеры