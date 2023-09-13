Беларусь получила уже две партии "Искандеров". "Гаюн" узнал, где они стоят

"Искандеры" поступили на вооружение 465-й ракетной бригады ВС РБ", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, до этого Минобороны Беларуси не раскрывало, в какое именно подразделение были переданы комплексы, а также что часть техники была уже в использовании российских военных.

Что известно о 465-й бригаде Беларуси?

Эта ракетная бригада дислоцируется в городе Осиповичи Могилевской области Беларуси.

В частности, 1 сентября информацию о передаче "Искандеров" в 465-ю бригаду. подтвердили в Telegram-канале Осиповичского гарнизона ВС РБ. Там уточняли, что зимой 2023 года 465-я ракетная бригада получила ОТРК "Искандер-М". Комплекс стоит на вооружении 587-го отдельного ракетного дивизиона бригады.

Для справки

"Искандер" - комплексы ракет Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Е. Впервые разработку, изготовленную под Москвой представили в 1999 году. Они уничтожают цели на расстоянии до 500 км и являются более мощными, чем ракеты типа "Калибр" и могут нести ядерные боеголовки.

Обстрелы Украины "Искандерами"

Россияне не впервые бьют "Искандерами" по Украине. В конце мая этой ракетой они обстреляли два села в Купянском районе Харьковской области, 7 людей ранены. Из прошлых случаев - вероятно "Искандером" был атакован военный городок в Черниговской области в конце декабря 2022 года.