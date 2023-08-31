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Білорусь отримала першу ядерку від РФ, але використати не зможе, - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-України)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація днями доправила до Білорусі перші ядерні боєголовки, однак використати їх не вийде, адже в країні було визнано повну неготовність до експлуатації подібного озброєння.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1".

Буданов в ексклюзивному інтервʼю для журналістки Наталії Мосейчук пояснив, чому білоруси не застосують ядерну зброю.

“Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами", - сказав керівник ГУР.

Він також повідомив, що вже ознайомився з "досить неприємними для Білорусі документами", а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

"Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу “Точка У”, - повідомив керівник розвідки.

 

Ядерна зброя Росії у Білорусі

Нагадаємо, у березні російський диктатор Володимир Путін заявив, що домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. При цьому глава Кремля розповів про передачу білоруським військовим ракетного комплексу "Іскандер", який може нести ядерну зброю.

Вже 25 травня Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі. Такої інформації не підтверджували ні країни Заходу, ні білоруські моніторингові канали.

Через місяць CNN з посиланням на неназваних представників американської розвідки повідомляло, що у США не сумніваються у переміщенні першої партії російської ядерної зброї до Білорусі.

Також президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Росія вже перекидає свою тактичну ядерну зброю до Білорусі. Польща нібито фіксує цей процес.

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