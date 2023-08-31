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Беларусь получила первую ядерку от РФ, но использовать не сможет, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация на днях доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки, однако использовать их не получится, ведь в стране была признана полная неготовность к эксплуатации подобного вооружения.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "1+1".

"Это средство ядерного сдерживания и средство повышения ставок. Кстати, что касается ядерного оружия Беларуси, буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами", - сказал глава ГУР в интервью журналистке Натальи Мосейчук.

Он также сообщил, что уже ознакомился с "достаточно неприятными для Беларуси документами", а именно с оригиналами документов о результатах тренировок.

"Российское 12 главное управление, это управление, которое отвечает за именно эти средства, написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для системы Искандер, которые в небольшом количестве есть в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения. Вместе с тем, белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У", - сообщил руководитель разведки.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин заявил, что договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. При этом глава Кремля рассказал о передаче белорусским военным ракетного комплекса "Искандер", который может нести ядерное оружие.

Уже 25 мая Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь. Такую информацию не подтверждали ни страны Запада, ни белорусские мониторинговые каналы.

Через месяц CNN со ссылкой на неназванных представителей американской разведки сообщало, что в США не сомневаются в перемещении первой партии российского ядерного оружия в Беларусь.

Также президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Россия уже опрокидывает свое тактическое ядерное оружие в Беларусь. Польша вроде бы фиксирует этот процесс.

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