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Білорусь отримала нову партію російських бронетранспортерів, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: Білорусь отримала нову партію російських бронетранспортерів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили Білорусі отримали нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Також повідомляється, що до Білорусі прибули БТР-80К (командирський варіант БТР-80, зі збереженням озброєння та додатковим зв'язковим та штабним обладнанням), а також броньовані медичні (БММ) та ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ-К) на базі БТР-80.

"За нашою інформацією, ешелон із 34 одиницями техніки (що відповідає батальйонному комплекту) сьогодні вдень прямував у бік Бреста. Це дозволяє припустити, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38 десантно-штурмової бригади", - повідомляє "Гаюн".

Зазначається, що лише у 2019 році на озброєння одного з батальйонів 38 ОДШБР надійшли БТР-70МБ1 (білоруська модернізація БТР-70). Також у бригаді експлуатуються БТР-80.

Також зазначено, що це вже третій батальйонний комплект БТР-82А у Збройних силах Білорусі.

Як повідомлялося раніше, Білорусь оголосила про авіавчення з Росією та нарощування військ "союзної держави".

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