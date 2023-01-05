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Беларусь получила новую партию российских бронетранспортеров, - "Гаюн"

Иллюстративное фото: Беларусь получила новую партию российских бронетранспортеров (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Беларуси получили новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Также сообщается, что в Беларусь прибыли БТР-80К (командирский вариант БТР-80, с сохранением вооружения и дополнительным связным и штабным оборудованием), а также бронированные медицинские (БММ) и ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ-К) на базе БТР-80.

"По нашей информации, эшелон с 34 единицами техники (что соответствует батальонному комплекту) сегодня днем направлялся в сторону Бреста. Это позволяет предположить, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38 десантно-штурмовой бригады", - сообщает "Гаюн".

Отмечается, что только в 2019 году на вооружение одного из батальонов 38 ОДШБР поступили БТР-70МБ1 (беларусская модернизация БТР-70). Также в бригаде эксплуатируются БТР-80.

Также указано, что это уже третий батальонный комплект БТР-82А в Вооруженных силах Беларуси.

Как сообщалось ранее, Беларусь объявила об авиаучениях с Россией и наращивании войск "союзного государства".

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