Білорусь оголосила про посилення охорони кордону з Україною нібито через дрон

"Уздовж кордону регулярно відзначаються розвідувальні польоти українських безпілотних літальних апаратів. Спроби зальоту безпілотників на нашу територію припиняються з використанням штатного озброєння і технічних засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Так, днями в Гомельській області білоруські прикордонники збили квадрокоптер, який нібито рухався з території України вглиб Білорусі.

"Безпілотний літальний апарат був примушений до посадки за 150 метрів від державного кордону. На флеш-карті БПЛА виявлено відеофайли, аналіз яких свідчить, що літальний апарат здійснював розвідку промислових об'єктів, які знаходяться на прикордонній території, а також прикордонної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Білорусі заявили, що в Гомельській області нібито виявили схованку з "компонентами для виготовлення саморобних вибухових пристроїв".

Реакція України

Керівник Центру протидій дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що прикордонникам Білорусі варто було б спочатку подивитися, чи не виходять із їхньої території російські ДРГ, а потім говорити про прикордоння України.

"Зрозуміло, що від (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна надійшло завдання нагнітати в прикордонні. Але удавати, що нічого не знають про ДРГ із російської армії - це смішно", - заявив він.