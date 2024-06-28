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Беларусь объявила об усилении охраны границы с Украиной якобы из-за дрона

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Пограничная служба Беларуси и министерство обороны страны объявили о мерах по дальнейшему укреплению границы с Украиной после инцидента с якобы украинским дроном.

"Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. 

Так, на днях в Гомельской области белорусские пограничники сбили квадрокоптер, который якобы двигался с территории Украины вглубь Беларуси.

"Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150-ти метрах от государственной границы. На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а так же пограничной инфраструктуры", - говорится в сообщении. 

При этом в Беларуси заявили, что в Гомельский области якобы обнарушили тайник с "компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств".

Реакция Украины 

Руководитель Центра противодействий дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что пограничникам Беларуси стоило бы сначала посмотреть, не выходят ли с их территории российские ДРГ, а потом говорить о приграничье Украины. 

"Понятно, что от (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина поступила задача нагнетать в приграничье. Но делать вид, что ничего не знают о ДРГ из российской армии - это смешно", - заявил он. 

Роль Беларуси в войне России против Украины

В феврале 2022 года, с началом полномасштабного вторжения России в Украину, белорусские войска также пересекли границу и заняли часть украинских территорий в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Однако оккупация оказалась временной. Силам обороны Украины удалось освободить эти территории.

Как заявлял представитель ГУР Андрей Юсов, Россия продолжает предпринимать попытки втянуть Беларусь в открытое военное противостояние с Украиной.

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