Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною: де саме

Білорусь обмежила в'їзд до прикордонної смуги у трьох районах Гомельської області поблизу кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
"Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області", - йдеться у постанові Ради міністрів Білорусі.
Фото: карта районів, де Білорусь обмежує в'їзд (Google maps)
Обмеження нібито не поширюються на фізичних осіб, які в'їжджають у прикордонну полому для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.
Варто зазначити, що саме ці райони були задіяні у наступі російських військ на Київську та Чернігівську області 24 лютого.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна експерт оцінив ймовірність нового наступу Росії. Він зазначив, що друга спроба масштабного наступу на Київ є у планах росіян.
Докладніше про те, який наступ можна очікувати від РФ, читайте у матеріалі "Російський план. Коли і як може початися великий наступ на Україну".
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