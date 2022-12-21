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Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною: де саме

Фото: Білорусь обмежила в'їзд до районів, що межують з Україною (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Білорусь обмежила в'їзд до прикордонної смуги у трьох районах Гомельської області поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Тимчасово обмежити в'їзд (вхід), тимчасове перебування та пересування у прикордонній смузі в межах Лоївського, Брагинського та Хойніцького районів Гомельської області", - йдеться у постанові Ради міністрів Білорусі.

Фото: карта районів, де Білорусь обмежує в'їзд (Google maps)

Обмеження нібито не поширюються на фізичних осіб, які в'їжджають у прикордонну полому для службових обов'язків, до місця проживання та родичів.

Варто зазначити, що саме ці райони були задіяні у наступі російських військ на Київську та Чернігівську області 24 лютого.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна експерт оцінив ймовірність нового наступу Росії. Він зазначив, що друга спроба масштабного наступу на Київ є у планах росіян.

Докладніше про те, який наступ можна очікувати від РФ, читайте у матеріалі "Російський план. Коли і як може початися великий наступ на Україну".

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