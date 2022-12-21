Беларусь ограничила въезд в районы, граничащие с Украиной: где именно

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в постановлении Совета министров Беларуси.

Фото: карта районов, где Беларусь ограничивает въезд (Google maps)

Ограничения якобы не распространяются на физических лиц, которые въезжают в приграничную полому для служебных обязанностей, к месту жительства и к родственникам.

Стоит отметить, что именно эти районы были задействованы в наступлении российских войск на Киевскую и Черниговскую области 24 февраля.