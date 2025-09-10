Білорусь назвала російські дрони "заблукалими" й приписала собі "допомогу Польщі"

Білорусь стверджує, що під час нічних атак нібито знищила частину безпілотників і першою повідомила про них сусіднім країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника Міністра оборони Республіки Білорусь генерал-майора Павла Муравейка.
Муравейко заявив цієї ночі Білорусь постійно відстежувала безпілотні літальні апарати, "які втратили курс в результаті впливу засобів радіоелектронної боротьби".
"Частина безпілотників, що заблукали, була знищена силами протиповітряної оборони нашої країни над територією республіки", - заявив він.
Водночас, за його словами, Білоруські військові обмінювалися інформацією про повітряну і радіолокаційну обстановку з черговими силами та засобами Польщі й Литви.
"Тим самим сповістивши їх про наближення невідомих літальних апаратів до території їх країн. Це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши в повітря свої чергові сили", - наголосив Муравейко.
Він також зауважив, що польська сторона також інформувала білоруські чергові бойові розрахунки "про наближення до кордону Республіки Білорусь неопізнаних літальних апаратів з території України".
Нагадаємо, що цієї ночі російські ударні безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Для реагування на загрозу в повітря підняли чергову авіацію.
Через масовану атаку та ризики для безпеки країни тимчасово припинили роботу кілька аеропортів - у Варшаві, Любліні та Жешуві.
Після інциденту прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зібрав термінове засідання уряду.
Українська сторона навіть заявила про готовність передати Польщі всі наявні дані щодо проникнення дронів, а також сприяти у створенні систем оповіщення та зміцненні протиповітряного захисту.
Варто зазначити, що аналітики звертають увагу, що Москва готувала такі удари заздалегідь. За їхніми оцінками, ще з червня росіяни почали використовувати у "Шахедах" SIM-картки місцевих операторів, що дозволяло відпрацьовувати маршрути для атак по Польщі та Литві.
Все, що відомо про нічну атаку "Шахедів" на Польщу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.