Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Беларусь назвала российские дроны "заблудшими" и приписала себе "помощь Польше"

Фото: Беларусь заявила, что якобы первой предупредила Польшу о "заблудившихся" дронах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Беларусь утверждает, что во время ночных атак якобы уничтожила часть беспилотников и первой сообщила о них соседним странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко.

Муравейко заявил этой ночью Беларусь постоянно отслеживала беспилотные летательные аппараты, "которые потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы".

"Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики", - заявил он.

В то же время, по его словам, белорусские военные обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литвы.

"Тем самым известив их о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории их стран. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы", - подчеркнул Муравейко.

Он также отметил, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты "о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины".

Россия атаковала Польшу дронами

Напомним, что этой ночью российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. Для реагирования на угрозу в воздух подняли дежурную авиацию.

Из-за массированной атаки и рисков для безопасности страны временно прекратили работу несколько аэропортов - в Варшаве, Люблине и Жешуве.

После инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск собрал срочное заседание правительства.

Украинская сторона даже заявила о готовности передать Польше все имеющиеся данные о проникновении дронов, а также содействовать в создании систем оповещения и укреплении противовоздушной защиты.

Стоит отметить, что аналитики обращают внимание, что Москва готовила такие удары заранее. По их оценкам, еще с июня россияне начали использовать в "Шахедах" SIM-карты местных операторов, что позволяло отрабатывать маршруты для атак по Польше и Литве.

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

