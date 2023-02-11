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У Білорусі побудують новий військовий полігон, - Гаюн

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Білорусь, Субота 11 лютого 2023 20:00
У Білорусі побудують новий військовий полігон, - Гаюн Фото: у Білорусі побудують новий військовий полігон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Гомельській області Білорусі побудують новий військовий полігон і військове містечко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Беларускі Гаюн.

Як повідомляється, згідно з державною інвестпрограмою на 2023 рік, у Білорусі передбачено будівництво низки нових об'єктів військової інфраструктури.

Так, у Гомельській області будуватимуть новий військовий полігон у 2023-2025 роках. На це витратять 11 мільйонів доларів.

Раніше "Гаюн" повідомляв, що наприкінці травня 2022 року було оголошено створення нового (третього) оперативного командування ЗС РБ - Південного (ПОК). Будівництво полігону в Гомельській області, найімовірніше, пов'язане із формуванням нових військових частин для ПОК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Збройні сили Білорусі та Росії продовжили спільні військові навчання до 20 лютого.

Також раніше ми писали, що РФ та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, який є ймовірним носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

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