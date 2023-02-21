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Беларусь направила четыре колонны с военной техникой к границе с Литвой, - "Гаюн"

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Минск, Вторник 21 февраля 2023 10:53
Беларусь направила четыре колонны с военной техникой к границе с Литвой, - "Гаюн" Фото: Беларусь направила четыре колонны с военной техникой к границе с Литвой (t me modmilby)
Автор: Мария Кучерявец

Четыре колонны с военной техникой Беларуси отправились из Минска в сторону границы с Литвой. Речь идет об около 74 единицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"МО РБ заявило, что в рамках проверки боеспособности ВС РБ одна из воинских частей механизированного соединения, усиленная подразделениями ПВО, выдвинулась в назначенный район", - цитируют ведомство наблюдатели.

Хотя Минобороны Беларуси не называет конкретную воинскую часть, по данным "Гаюна", речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады, дислоцирующемся в микрорайоне Уручье, Минск.

"Сегодня ночью подразделения 120-й бригады выдвинулись не менее чем четырьмя колоннами в сопровождении ВАИ, общее количество техники около 74 единиц", - говорится в сообщении.

По информации наблюдателей, среди техники было замечено:

  • БМП - 35 единиц
  • "Урал" (КУНГ и тентованные) - 21 единица
  • УАЗ - 2-3 ед.
  • КамАЗ - 8 ед.
  • Бензовоз - 2 ед.
  • Кран и грузовой манипулятор

"Колонны прошли МКАД и дальше на трассу М6 и по ней на трассу М7 в направлении границы с Литвой и г. Ошмяны", - добавляют наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гомельской области Белоруссии построят новый военный полигон и военный городок.

Также мы писали о том, что Беларусь может расположить один из зенитно-ракетных дивизионов поближе к Украине.

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