Білорусь може стати пасткою для бойовиків ПВК "Вагнера", - ISW

На думку експертів ISW, у Кремлі, швидше за все, вважатимуть зрадниками бойовиків "Вагнера", які підуть за Пригожіним до Білорусі. Президент РФ Володимир Путін, зокрема, заявив у своєму виступі 26 червня, що бойовикам дозволено вирушити до Білорусі і що він дотримається своєї обіцянки.

Ймовірно, Путін дав особисту обіцянку, що бойовики ПВК, вирушивши до Білорусі, будуть там у безпеці. Довгострокова цінність цієї обіцянки все ж таки сумнівна. Бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.

Лукашенко вже раніше передавав Москві 33 затриманих білоруських бойовиків ПВК "Вагнера" після того, як використав їх як важіль проти Кремля у 2020 році, і немає видимих причин, з яких він не пішов би на такий крок знову.

Ключові висновки ISW: