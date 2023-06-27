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Беларусь может стать ловушкой для боевиков ЧВК "Вагнера", - ISW

Фото: Беларусь может стать ловушкой для боевиков ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежное убежище, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, отход в соседнее государство может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов ISW, в Кремле, скорее всего, будут считать предателями боевиков "Вагнера", которые последуют за Пригожиным в Беларусь. Президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил в своем выступлении 26 июня, что боевикам разрешено отправиться в Беларусь и что он сдержит свое обещание.

Вероятно, Путин дал личное обещание, что боевики ЧВК, отправившись в Беларусь, будут там в безопасности. Долгосрочная ценность этого обещания все же сомнительна. Боевики в Беларуси вряд ли смогут укрыться от российских распоряжений об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.

Лукашенко уже ранее передавал Москве 33 задержанных белорусских боевиков ЧВК "Вагнера" после того, как использовал их в качестве рычага против Кремля в 2020 году, и нет видимых причин, по которым он не пошел бы на такой шаг снова.

Ключевые выводы ISW:

  • Путин выступил 26 июня с речью, стремясь убедить как можно больше боевиков ЧВК "Вагнера" присоединиться к российской армии.
  • Пригожин попытался преуменьшить значение вооруженного бунта в своем первом заявлении после его окончания, вероятно, в попытке защитить себя от обвинений в попытке госпереворота.
  • Кремль, вероятно, пытается дать понять, что Шойгу пока сохранит свою позицию и что Путин не пойдет на шантаж Пригожина.
  • По состоянию на 26 июня украинские войска наступали как минимум на двух участках фронта.
  • Оккупанты провели ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватово и южнее Кременной.
  • Украинские и российские силы продолжали наземные атаки в районе Бахмута, и, как сообщается, по состоянию на 26 июня украинские силы продвинулись вперед.
  • Российские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • ВСУ также продолжали ограниченные наземные атаки в западной части Запорожской области.
  • Геолокационные кадры подтвердили, что по состоянию на 26 июня украинские силы удерживают позиции у Антоновского моста на левобережье Херсонской области.

Ранее сообщалось, что после провала бунта Пригожин заявил, что уедет в Беларусь. Туда же должна была последовать и часть наемников. При этом в украинской разведке сообщают, что на данный момент нет информации о том, что вагнеровцы переходят в Беларусь.

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БеларусьЧВК ВагнераЕвгений Пригожин