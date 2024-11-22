Білорусь може бути причетна до розробки "Кедра", яким РФ атакувала Дніпро, - "Гаюн"

У Головному управління розвідки Міноборони повідомили, що до розробки комплексу залучили декілька російських підприємств, серед них федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барікади" у Волгограді.

Як зазначає моніторингова група, це російське підприємство є одним з головним отримувачів продукції "Мінського заводу колісних тягачів".

За даними ЗМІ, за дев'ять місяців 2024 року білоруський завод направив оборонним підприємствам Росії 200 вагонів з колісною технікою та комплектуючими. "Беларускі Гаюн" зазначає, що Білорусь постачала у першу чергу шасі для різної техніки.

Щодо волгоградського "Титан-Барікади", то білоруський завод відправив 36 вагонів з технікою і комплектуючими.

"Таким чином, є вагомі підстави вважати, що шасі білоруського МЗКТ цілком могло бути використане для розробки ракетного комплексу "Кедр"", - зазначають аналітики.