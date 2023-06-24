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У Білорусь із Росії прилетіли п'ять транспортних військових літаків

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Білорусь, Субота 24 червня 2023 18:39
У Білорусь із Росії прилетіли п'ять транспортних військових літаків Фото: до Білорусі прилетіли п'ять російських Іл-76 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Білорусі приземлилося п'ять транспортних військових літаків із Росії. За наявною інформацією, літаки прилетіли порожніми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белорусский Гаюн ".

"В даний момент на аеродром "Мачуліщі" заходять на посадку один за одним 5 одиниць Іл-76 ВКС РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, ці літаки прибувають до Білорусі порожніми.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, власник військової групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав 23 червня військовий переворот у Росії. Його війська йдуть на Москву, захоплюючи міста. Вірні Путіну війська у деяких місцях намагаються перешкодити "вагнерівцям".

Білорусь фактично окупована Росією. Держприкордонслужба України останнім часом зафіксувала невелике збільшення російських військових на території Білорусі. Їхня кількість зросла з 1 до 1,5 тисяч. Але небезпеки для України вони не становлять і більше залучені до навчання, підготовки.

На початку цього року - наприкінці минулого Держприкордонслужба повідомляла, що кількість російських військових у Білорусі становила близько 10-11 тисяч.

Все, що відомо на цей час про бунт Пригожина, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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