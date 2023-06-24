ua ru
Сб, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Беларусь из России прилетели пять транспортных военных самолетов

Новина українською →
Беларусь, Суббота 24 июня 2023 18:39
В Беларусь из России прилетели пять транспортных военных самолетов Фото: в Беларусь прилетели пять российских Ил-76  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Беларуси приземлись пять транспортных военных самолетов из России. По имеющейся информации, самолеты прилетели пустыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"В данный момент на аэродром "Мачулищи" заходят на посадку один за другим 5 единиц Ил-76 ВКС РФ", - говорится в сообщении.

По данным издания, эти самолеты прибывают в Беларусь пустыми.

Бунт Пригожина

Напомним, владелец военной группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска идут на Москву, захватывая города. Верные Путину войска в некоторых местах пытаются помешать "вагнеровцам".

Беларусь фактически оккупирована Россией. Госпогранслужба Украины в последнее время зафиксировала небольшое увеличение количества российских военных на территории Беларуси. Их количество выросло с 1 до 1,5 тысяч. Но опасности для Украины они не представляют и больше вовлечены в обучение, подготовку.

В начале этого года - в конце прошлого Госпогранслужба сообщала, что количество российских военных в Беларуси составляло около 10-11 тысяч.

Все, что известно на это время о бунте Пригожина, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь
NEWS
Пригожин с "вагнеровцами" идут на Москву: что известно о бунте в России
Пригожин с "вагнеровцами" идут на Москву: что известно о бунте в России
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью