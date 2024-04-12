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Білорусь готується провести військові навчання у двох областях, - "Гаюн"

Фото: Білорусь готується провести військові навчання у двох областях (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білорусь найближчими місяцями планує провести військові навчання у Вітебській області та Річицькому районі Гомельської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белерускі Гаюн".

Вітебська область 

Мобілізаційні навчання пройдуть у червні. Їх метою є оцінка ступені готовності військкоматів, держорганів і організацій виконувати завдання за призначенням. 

Під час навчань заплановані: 

  • відпрацювання переведення військкоматів з мирного на воєнний час, розгортання мобілізаційної інфраструктури;
  • призов військовозобов'язаних і автомобільної техніки для доукомплектування комісаріатів.

Участь в навчаннях братимуть усі військкомати області. 

Фото: Білорусь готується провести військові навчання у двох областях (Getty Images)

Гомельська область 

Навчання пройдуть у Річицькому районі. Наразі там триває підготовка до навчань зі ТрО. 

 "Найімовірніше, навчання будуть проводитися в рамках другого етапу перевірки ТрО Гомельської обл. Орієнтовний термін проведення - травень-липень", - додає "Беларускі Гаюн". 

Зокрема у травні навчання з ТрО пройдуть у Могильові. 

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території. Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Зокрема нещодавно Олександр Лукашенко заявив про те, що його країна готується до війни попри те, що "не хоче воювати".

 

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