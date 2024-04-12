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Беларусь готовится провести военные учения в двух областях, - "Гаюн"

Фото: Беларусь готовится провести военные учения в двух областях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь в ближайшие месяцы планирует провести военные учения в Витебской области и Ричицком районе Гомельской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорускі Гаюн".

Витебская область

Мобилизационные учения пройдут в июне. Их целью является оценка степени готовности военкоматов, госорганов и организаций выполнять задачи по назначению.

Во время учений запланированы:

  • отработка перевода военкоматов с мирного на военное время, развертывание мобилизационной инфраструктуры;
  • призыв военнообязанных и автомобильной техники для доукомплектования комиссариатов.

Участие в учениях будут принимать все военкоматы области.

Фото: Беларусь готовится провести военные учения в двух областях (Getty Images)

Гомельская область

Учения пройдут в Речицком районе. Сейчас там идет подготовка к учениям по ТрО.

"Скорее всего, учения будут проводиться в рамках второго этапа проверки ТрО Гомельской обл. Ориентировочный срок проведения - май-июль", - добавляет "Беларускі Гаюн".

В частности, в мае учения по ТрО пройдут в Могилеве.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории. Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

В частности недавно Александр Лукашенко заявил о том, что его страна готовится к войне несмотря на то, что "не хочет воевать".

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