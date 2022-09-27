Білорусь готується приймати військові ешелони з РФ, - моніторингова група

Білорусь може готуватися до приймання військових ешелонів із території Росії. Наразі триває активна підготовка залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн" і Telegram-канал "Спільнота залізничників Білорусі".
"Білоруська залізниця готується до прийому військових ешелонів з боку РФ", - йдеться в повідомленні.
Фото: Білорусь готується приймати військові ешелони з РФ (t.me/belzhd_live)
За інформацією цих двох джерел, наразі в Білорусі здійснюється:
Моніторингова група "Беларускі гаюн" припускає, що всі ці дії можуть вказувати на підготовку до приймання військових ешелонів із Росії.
Вказано, що для руху ешелонів буде використано такі залізничні прикордонні переходи:
Варто наголосити, що в лютому Росія використала саме територію Білорусі для спроби захопити Київ. Білоруський режим дозволив Кремлю окупувати північні області нашої країни.
Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь поки нібито "не розміщуватиме військові бази РФ на своїй території" і в той самий час не припиняє військових навчань на кордоні з Україною.
Зазначимо, раніше українські аналітики оцінили, чи наважиться Лукашенко напасти на Україну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.