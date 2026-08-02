Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною

"Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні", - заявив Іллюкевич в ефірі телеканалу білоруського Міноборони.

Які підрозділи додадуть до кінця року

За словами командувача, до кінця цього року білоруська сторона планує сформувати:

другий батальйон нової бригади;

підрозділи бойового забезпечення;

артилерійські частини;

зенітні (протиповітряні) підрозділи;

розвідувальні частини.

На разі відомо, що у нову бригаду вже набрано офіцерів і покликано особовий склад.

Дислокуватися підрозділ буде неподалік Гомеля - білоруського міста, розташованого поруч з кордоном України.