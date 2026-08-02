UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною

16:14 02.08.2026 Нд
1 хв
Перший батальйон вже сформовано
aimg Олена Чупровська
Фото: Білорусь формує новий десантно-штурмовий підрозділ прямо біля кордону з Україною (Getty Images)

На кордоні з Україною Білорусь формує новий десантно-штурмовий підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександра Іллюкевича.

"Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні", - заявив Іллюкевич в ефірі телеканалу білоруського Міноборони.

Які підрозділи додадуть до кінця року

За словами командувача, до кінця цього року білоруська сторона планує сформувати:

  • другий батальйон нової бригади;
  • підрозділи бойового забезпечення;
  • артилерійські частини;
  • зенітні (протиповітряні) підрозділи;
  • розвідувальні частини.

На разі відомо, що у нову бригаду вже набрано офіцерів і покликано особовий склад.

Дислокуватися підрозділ буде неподалік Гомеля - білоруського міста, розташованого поруч з кордоном України.

Тим часом, раніше повідомлялося, що попри численні заяви про небезпеку на кордоні, білоруська сторона несподівано заявила про відсутність ознак агресії, а ситуацію назвала стабільною.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало, що у ракеті "Орєшнік" вже майже не залишилось іноземних компонентів, а значну частину деталей виробляє саме Білорусь.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяБілорусь