Білорусь не допустили до чемпіонату світу з хокею 2027 року

Дисциплінарна рада IIHF частково задовольнила апеляцію Білоруської асоціації хокею на попереднє рішення Ради від 27 липня 2026 року.

Водночас інстанція підтвердила відсутність правових підстав для негайної реінтеграції команд.

При ухваленні рішення Рада IIHF врахувала поточні спортивні та організаційні домовленості, структуру змагань, розклади, продаж квитків та оперативне планування на сезон 2027 року.

Окремо у федерації прокоментували ситуацію довкола участі Росії.

Попри незгоду з рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS), IIHF вживає необхідних заходів для виконання цього рішення.

Організація переглядає умови, необхідні для захисту чемпіонатів, фінансової стабільності та довгострокового майбутнього міжнародного хокею.

Наразі IIHF вивчає всі можливі шляхи та розпочинає переговори з національними асоціаціями, зокрема з Федерацією хокею Росії, задля пошуку конструктивного шляху розвитку для світового хокею.