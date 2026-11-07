Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года

Напомним, что Украина противодействует возвращению России на международную арену.

В частности, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ранее отмечал, что решение CAS не отменяет реальность войны, комментируя усилия государства по противодействию возвращению россиян на хоккейный чемпионат мира-2027.

По словам Министра, Украина использует все доступные международные механизмы, чтобы защитить место национальной сборной в элитном дивизионе и помешать легитимизации представителей страны-агрессора.

В то же время, обостряется реакция международных партнеров и спонсоров.

В частности, многолетний спонсор турнира чешский автопроизводитель Skoda Auto поставил IIHF перед выбором из-за возможного участия РФ, заявив о готовности бойкотировать соревнования из-за возвращения российских сборных.