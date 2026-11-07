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Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года

16:45 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: Беларусь не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года (hockey.by)

Мужские национальные сборные Беларуси не будут участвовать в юниорском и взрослом чемпионатах мира по хоккею 2027 года. Совет IIHF принял такое решение после частичного удовлетворения апелляции Белорусской ассоциации хоккея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную федерацию хоккея на льду (IIHF).

Дисциплинарный совет IIHF частично удовлетворил апелляцию Белорусской ассоциации хоккея на предыдущее решение Совета от 27 июля 2026 года.

В то же время, инстанция подтвердила отсутствие правовых оснований для немедленной реинтеграции команд.

При принятии решения Совет IIHF учел текущие спортивные и организационные договоренности, структуру соревнований, расписания, продажу билетов и оперативное планирование на сезон 2027 года.

Отдельно в федерации прокомментировали ситуацию вокруг России.

Несмотря на несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), IIHF принимает необходимые меры для выполнения этого решения.

Организация пересматривает условия, необходимые для защиты чемпионатов, финансовой устойчивости и долгосрочного будущего международного хоккея.

В настоящее время IIHF изучает все возможные пути и начинает переговоры с национальными ассоциациями, в частности с Федерацией хоккея России, для поиска конструктивного пути развития мирового хоккея.

Напомним, что Украина противодействует возвращению России на международную арену.

В частности, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ранее отмечал, что решение CAS не отменяет реальность войны, комментируя усилия государства по противодействию возвращению россиян на хоккейный чемпионат мира-2027.

По словам Министра, Украина использует все доступные международные механизмы, чтобы защитить место национальной сборной в элитном дивизионе и помешать легитимизации представителей страны-агрессора.

В то же время, обостряется реакция международных партнеров и спонсоров.

В частности, многолетний спонсор турнира чешский автопроизводитель Skoda Auto поставил IIHF перед выбором из-за возможного участия РФ, заявив о готовности бойкотировать соревнования из-за возвращения российских сборных.

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