У Білорусь четвертий день поспіль масовано залітають російські дрони, - "Гаюн"

Цієї ночі 13 листопада зафіксовано щонайменше 12 російських безпілотників, які залетіли з України у Білорусь. Перший дрон залетів близько 22:09 у районі міста Брагін. Безпілотник вийшов у Чернігівську область, а тоді знову залелів у Білорусь через так званий "коридор" і вилетів у Київську область.

Зранку ще один дрон зафіксували біля Речиці, який рухався курсом на Світлогорськ/Бобруйск. Тобто "Шахед" був за 70 км від кордону з Білоруссю. Далі він зробив коло і вилетів на Київське водосховище, сумарно пролетівши над Білоруссю близько 200 км.

Як зазначає "Гаюн", не менше двох дронів були втрачені у Білорусі.

Моніторингова група наголошує, що це вже четверта ніч поспіль, коли у Білорусь масовано залітають російські дрони. Вперше за ці дні Білорусь підняла авіацію.

t.me/Hajun_BY