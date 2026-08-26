У Гомельській області Білорусі, поблизу кордону з Україною, будується залізнична інфраструктура для масового та швидкого розвантаження важкої колісної й гусеничної техніки безпосередньо з військових ешелонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".
Як випливає з проектної документації, отриманої Громадою залізничників Білорусі, для об'єкта з офіційною назвою "Будівництво полігону в Гомельській області" проектується окрема залізнична інфраструктура поблизу села Якимівка.
Замовником позначено "Військовий проектний інститут". Проект включає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів, та вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та гусеничної техніки.
Точне місцезнаходження нового сміттєзвалища поки що невідоме.
Фото: Білорусь будує новий військовий полігон із залізницею біля кордону з Україною (Громада залізничників Білорусі)
Відомо, що з кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде розгорнута 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.
Уряд білоруського диктатора Олександра Лукашенка створив цю бригаду у 2025 році для "посилення південного сектору" - нібито для захисту від загроз з боку України.
Східна частина нового об'єкта позначена на державних кадастрових картах Білорусі як "військове містечко", а західна - як "навчально-тактичне поле".
У червні 2026 року ЗМІ повідомили про завершення будівництва деяких об'єктів нового військового містечка. Наразі триває будівництво залізничних колій.
Нагадаємо, Білорусь відіграє важливу роль у війні Росії проти України, хоча білоруські війська безпосередньо не беруть участі в бойових діях.
Ще на початку повномасштабного вторгнення режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка дозволив російським військам використовувати територію Білорусі як плацдарм для наступу на Україну. Через білоруську територію до України зайшли десятки тисяч російських військових.
Відтоді Мінськ продовжує військову співпрацю з Москвою. Росія використовує білоруські військові бази та полігони, а країни регулярно проводять спільні військові навчання.
Крім того, Білорусь погодилася розмістити на своїй території російську тактичну ядерну зброю, а згодом - російські гіперзвукові ракети "Орешник".
Білорусь також залишається частиною російської військової інфраструктури. У 2026 році Україна заявляла, що Москва планує створити на території Білорусі наземні пункти управління далекобійними ударними дронами.
Ба більше, Київ звинувачував Мінськ у використанні обладнання на білоруській території для сприяння російським атакам.
Водночас Лукашенко продовжує заявляти, що не планує відправляти білоруську армію воювати проти України. Проте це не змінює того факту, що його режим надав Росії територію, військову інфраструктуру та інші можливості для ведення війни.
Нещодавно стало відомо, що Білорусь продовжила посилювати військову присутність поблизу кордону з Україною та розгортати нові підрозділи. Проте українські прикордонники поки що не фіксували ознак підготовки наступу.