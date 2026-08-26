Як випливає з проектної документації, отриманої Громадою залізничників Білорусі, для об'єкта з офіційною назвою "Будівництво полігону в Гомельській області" проектується окрема залізнична інфраструктура поблизу села Якимівка.

Замовником позначено "Військовий проектний інститут". Проект включає окрему під'їзну колію, розраховану на 60 вагонів, та вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та гусеничної техніки.

Точне місцезнаходження нового сміттєзвалища поки що невідоме.

Фото: Білорусь будує новий військовий полігон із залізницею біля кордону з Україною (Громада залізничників Білорусі)

Відомо, що з кінця 2023 року поблизу Гомеля триває масштабне будівництво нової військової бази, де, ймовірно, буде розгорнута 37-ма окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.

Уряд білоруського диктатора Олександра Лукашенка створив цю бригаду у 2025 році для "посилення південного сектору" - нібито для захисту від загроз з боку України.

Східна частина нового об'єкта позначена на державних кадастрових картах Білорусі як "військове містечко", а західна - як "навчально-тактичне поле".

У червні 2026 року ЗМІ повідомили про завершення будівництва деяких об'єктів нового військового містечка. Наразі триває будівництво залізничних колій.