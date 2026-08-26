Как следует из проектной документации, полученной Обществом железнодорожников Беларуси, для объекта с официальным названием "Строительство полигона в Гомельской области" проектируется отдельная железнодорожная инфраструктура возле села Якимовка.

Заказчиком обозначен "Военный проектный институт". Проект включает в себя отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.

Точное местонахождение новой свалки пока неизвестно.

Фото: Беларусь строит новый военный полигон с железной дорогой возле границы с Украиной (Громада железнодорожников Беларуси)

Известно, что с конца 2023 года вблизи Гомеля продолжается масштабное строительство новой военной базы, где, вероятно, будет развернута 37 отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.

Правительство белорусского диктатора Александра Лукашенко создало эту бригаду в 2025 году для "ужесточения южного сектора" - якобы для защиты от угроз со стороны Украины.

Восточная часть нового объекта обозначена на государственных кадастровых картах Беларуси как "военный городок", а западная - как "учебно-тактическое поле".

В июне 2026 года СМИ сообщили о завершении строительства некоторых объектов нового военного городка. В настоящее время идет строительство железнодорожных путей.