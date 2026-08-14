ua en ru
Пт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Білорусь перекидає солдатів до кордону з Україною: чи є загроза прориву

19:45 14.08.2026 Пт
2 хв
Нові підрозділи вже з'явилися недалеко від українського кордону
aimg Анастасія Никончук
Білорусь перекидає солдатів до кордону з Україною: чи є загроза прориву Фото: білоруські військові (GettyImages)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Білорусь продовжила посилювати військову присутність поблизу кордону з Україною та розгортати нові підрозділи. Проте українські прикордонники поки що не фіксували ознак підготовки наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі програми Ранок.LIVE.

Демченко заявив, що українська сторона продовжувала спостерігати за військовою активністю Білорусі та оцінювати пов'язані з нею ризики.

За його словами, Мінськ нарощував військову присутність біля українського кордону, проте розміщені там сили поки що не створювали безпосередньої загрози.

У ДПСУ також зазначили, що білоруська влада з 2022 року використовує заяви про нібито існуючу загрозу з боку України як обґрунтування для посилення власних військових можливостей та розгортання нових підрозділів.

"Не варто зараз очікувати, що це щось, що може там створити загрозу нашій країні", – наголосив Демченко.

У Білорусі формують нову бригаду

Раніше стало відомо про формування нової десантно-штурмової бригади приблизно за 40 кілометрів від українського кордону.

При цьому, за словами військового оглядача Івана Тимочка, наявних розвідданих поки що недостатньо для повної оцінки можливої загрози.

Він наголошував на необхідності встановити, чи було рішення про створення підрозділу самостійною ініціативою білоруського керівництва чи пов'язане з Росією, а також з'ясувати, яким буде його особовий склад та озброєння.

За словами Тимочка, нове формування потенційно може використовуватися не лише як білоруський підрозділ, а й як прикриття для російських військ. Тому українські розвідки та спецслужби продовжують оцінювати його призначення та реальні можливості.

Нагадуємо, що Білорусь розпочала формування нового десантно-штурмового з'єднання біля кордону з Україною. Відомо, що один батальйон уже створили, а протягом року планували сформувати ще один, а також підрозділи артилерії, ППО, розвідки та бойового забезпечення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Білорусь ДПСУ Війна в Україні
Новини
Розвідка з'ясувала плани РФ, Україна готує протидію та контрзаходи, - Зеленський
Розвідка з'ясувала плани РФ, Україна готує протидію та контрзаходи, - Зеленський
Аналітика
Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Коли далекобійні дрони зможуть відмовитись від бензину: інтерв'ю з CEO Motor-G