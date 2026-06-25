Білорусь будує на кордоні об'єкти для російської "СВО", Зеленський показав карти

За словами президента, про ситуацію у Білорусі йому розповів в.о. голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

"Олег Луговський доповів про реалізацію під очевидним російським впливом у Білорусі заходів щодо підготовки до потенційного розширення агресії проти України", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що вздовж українського кордону в Білорусі завершують будівництво інфраструктури доріг та баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Вони не мають жодного іншого сенсу, окрім військового.

Фото: військові об'єкти в Білорусі (t.me/V_Zelenskiy_official)

Мова про наступні прикордонні напрямки:

Кобрин - Ковель;

Іванове - Маневичі;

Лунинець - Сарни;

Речиця - Коростень;

Гомель - Чернігів.

"Знаємо, що у російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО", - додав президент.

Зеленський звернув увагу, що Білорусь уже отримала від України сигнали щодо такої діяльності та щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією з метою затягнути чи масштабувати війну.

"Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для світу. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинено. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною", - додав він.