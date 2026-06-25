Беларусь строит на границе объекты для российской "СВО", Зеленский показал карты

В Беларуси под влиянием России возводят военную инфраструктуру неподалеку от границы с Украиной. Минску уже передали сигналы, что это нужно прекращать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам президента, о ситуации в Беларуси ему рассказал и.о. главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.
"Олег Луговский доложил о реализации под очевидным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что вдоль украинской границы в Беларуси завершают строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Они не имеют никакого другого смысла, кроме военного.
Фото: военные объекты в Беларуси (t.me/V_Zelenskiy_official)
Речь о следующих пограничных направлениях:
"Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО", - добавил президент.
Зеленский обратил внимание, что Беларусь уже получила от Украины сигналы по поводу такой деятельности и насчет всех других форматов их коллаборации с Россией с целью затянуть или масштабировать войну.
"Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной", - добавил он.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что он якобы встречался с представителями президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Лукашенко, он "не хочет", чтобы белорусы воевали против украинцев. Также диктатор заявил о необходимости договариваться.
К слову, еще в мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в России рассматривают проведение операций с территории Беларуси, в том числе и наступление на украинскую территорию с севера.