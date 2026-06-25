Беларусь строит на границе объекты для российской "СВО", Зеленский показал карты

По словам президента, о ситуации в Беларуси ему рассказал и.о. главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский.

"Олег Луговский доложил о реализации под очевидным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что вдоль украинской границы в Беларуси завершают строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Они не имеют никакого другого смысла, кроме военного.

Фото: военные объекты в Беларуси (t.me/V_Zelenskiy_official)

Речь о следующих пограничных направлениях:

Кобрин - Ковель;

Иваново - Маневичи;

Лунинец - Сарны;

Речица - Коростень;

Гомель - Чернигов.

"Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО", - добавил президент.

Зеленский обратил внимание, что Беларусь уже получила от Украины сигналы по поводу такой деятельности и насчет всех других форматов их коллаборации с Россией с целью затянуть или масштабировать войну.

"Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной", - добавил он.