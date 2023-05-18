Білорусь будує фортифікаційні споруди недалеко від кордону з Україною, - "Гаюн"

За 10 кілометрів від Гомеля, біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень - "зуби дракона".

"Крім того, зовсім поруч із зубами тривають будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд", - пише пресслужба.

Як пише моніторингова група, символічним є те, що лише сьогодні зранку, 18 травня, Олександр Лукашенко стверджував, що майбутній український контрнаступ є нібито "дезінформацією".

"Тобто в контрнаступ Лукашенко не вірить, але все одно вирішив перестрахуватися?", - додає пресслужба.

Фото: Білорусь будує фортифікаційні споруди недалеко від кордону з Україною (t.me/Hajun_BY)