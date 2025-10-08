ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Белополье россияне ударили по машине энергетиков (фото)

Сумская область, Среда 08 октября 2025 15:13
UA EN RU
В Белополье россияне ударили по машине энергетиков (фото) Фото: в Белополье россияне ударили по машине энергетиков (t.me/SumyEnergo)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в среду, 8 октября, нанесла удар по машине энергетиков в городе Белополье, Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Как сообщили в компании, энергетиков в машине в момент удара не было - никто не пострадал. Однако бригада как раз собиралась выезжать на ремонт сетей.

"Наши люди ежедневно выезжают в опасные места, чтобы возвращать свет украинцам. Но война бьет не только по сетям, но и по тем, кто их восстанавливает", - сказано в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения 31 служебная машина компании пострадала от обстрелов. Девять из них не подлежат восстановлению.

Ранее мы писали, что в Сумской области россияне цинично ударили дроном по автомобилю газовиков, которые выехали на вызов после ночного авиаудара по городу.

Обстрел 8 октября

Ночью российские войска осуществили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине, Кривой Рог на Днепропетровщине и территория Одесской области.

Возле Нежина 12 "Шахедов" атаковали железнодорожную инфраструктуру, а в Прилуках - нефтебазу. По Кривому Рогу россияне запустили около 30 "Шахедов" и КАБы - там также повреждена энергетика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Сумская область Энергетики
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы