В Белополье россияне ударили по машине энергетиков (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Как сообщили в компании, энергетиков в машине в момент удара не было - никто не пострадал. Однако бригада как раз собиралась выезжать на ремонт сетей.

"Наши люди ежедневно выезжают в опасные места, чтобы возвращать свет украинцам. Но война бьет не только по сетям, но и по тем, кто их восстанавливает", - сказано в сообщении.

В "Сумыоблэнерго" рассказали, что с начала полномасштабного вторжения 31 служебная машина компании пострадала от обстрелов. Девять из них не подлежат восстановлению.

Ранее мы писали, что в Сумской области россияне цинично ударили дроном по автомобилю газовиков, которые выехали на вызов после ночного авиаудара по городу.