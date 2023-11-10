У Білому дому підтвердили зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном 15 листопада

Адміністрація Байдена зазначає, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також ряд регіональних і глобальні питань.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент США та китайський лідер незабаром проведуть особисту зустріч. Як відомо, це станеться на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско 11-17 листопада.

Це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.

Чому важливі ці переговори і що очікувати Україні від них - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Позиція Китаю щодо України

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленським та китайський лідер Сі Цзіньпін за період повномасштабного вторгнення РФ лише один раз говорили телефоном.

Китайська влада офіційно заявляє, що нібито займає нейтральну позицію щодо війни. Але Пекін неофіційно продає Росії дрони, стрілецьку зброю та захисне спорядження. Про це свідчить останній звіт Пентагону.

Крім того, Китай закликає до припинення бойових дій і навіть показав свій "мирний план" для України. Але українська влада та союзники його розкритикувала.