В Белом доме подтвердили встречу Байдена с Си Цзиньпином 15 ноября

Администрация Байдена отмечает, что лидеры обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, неизменную важность поддержки открытых линий связи, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент США и китайский лидер в скором времени проведут личную встречу. Как известно, это произойдет на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Сан-Франциско 11-17 ноября.

Это будет первая за год встреча Байдена и Си Цзиньпина. В последний раз лидеры встречались на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года. Си Цзиньпин не был в США с 2017 года.

Почему важны эти переговоры и что ожидать Украины от них - можно узнать в материале РБК-Украина.

Позиция Китая касательно Украины

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин за период полномасштабного вторжения РФ только один раз говорили по телефону.

Китайские власти официально заявляют, что якобы занимают нейтральную позицию по войне. Но Пекин неофициально продает России дроны, стрелковое оружие и защитное снаряжение. Об этом свидетельствует последний отчет Пентагона.

Кроме того, Китай призывает к прекращению боевых действий и даже показал свой "мирный план" для Украины. Но украинские власти и союзники его раскритиковали.