У Білому домі заявили, що військові ЗСУ в боях вимушені ретельно розподіляти боєприпаси

Призупинення фінансування оборонної допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки відгукується на формуванні дефіциту снарядів у військових ЗСУ на фронті. Деякі підрозділи вже розподіляють боєприпаси під час бойових дій через ризик їх нестачі.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг у Вашингтоні.

Американський чиновник відповів на запитання представника ЗМІ стосовно паузи у понад місяць з моменту останнього пакету допомоги США, надісланого Україні, та дав оцінку ситуації, з якою зіткнулися Сили оборони у протистоянні російській військовій агресії у контексті постачання боєприпасів.

"Командири на полі бою зараз приймають справді важкі рішення. Ми знаємо, що в деяких підрозділах вони дуже, дуже ретельно розподіляють свої боєприпаси, тому що починають хвилюватися, що вони закінчаться", - зауважив Кірбі.

За його словами, російські загарбники користуються такою ситуацією.

"І росіяни це знають. Ось чому вони продовжують атакувати безпілотниками та ракетами, щоб змусити українців використовувати засоби ППО, які, як вони знають, зараз не замінюються", - сказав представник Білого дому.

Таким чином військовим ЗСУ доводиться приймати "деякі жорсткі рішення - з боку командирів по всьому фронту - від сходу до півдня".

Також Кірбі висловився щодо ситуації з наступом російських інтервентів у районах Авдіївки. Чиновник зазначив, що цей населений пункт для окупантів може сприйматися як "вихідний пункт, логістичний центр", для продовження проведення наступальних операцій на Донбасі.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, раніше Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Між тим у Білому домі різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

Також повідомлялося, що 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів.

Додамо, днями начальник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив про те, що американська армія має намір подвоїти виробництво артилерійських снарядів, що використовується в Україні, до жовтня цього року.