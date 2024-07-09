У Білому домі заявили, що Байден не лікується від хвороби Паркінсона

Адміністрація президента США спростувала чути щодо нібито лікування глави держави Джо Байдена від хвороби Паркінсона. Перед тим американські ЗМІ писали про декілька візитів протягом пів року до Білого дому лікаря, який спеціалізується по цій недузі.

Про це заявила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та трансляцію брифінгу чиновниці у Вашингтоні.

"Чи лікувався президент від хвороби Паркінсона? Ні. Він лікується від хвороби Паркінсона? Ні, не лікується. Чи приймає він ліки від хвороби Паркінсона? Ні", - сказала вона під час зустрічі із журналістами.

Дані ЗМІ щодо візитів лікаря

Так представниця адміністрації президента США відреагувала на нещодавню публікацію видання New York Times. В ній розповідалося, що медичний фахівець із хвороби Паркінсона відвідував Білий дім щонайменше 8 разів із серпня по березень. І такі дані, за інформацією ЗМІ, показали журнали відвідувачів.

При цьому огляд Reuters журналів відвідувачів резиденції американського президента показав, що невролог і спеціаліст з рухових розладів з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда доктор Кевін Кеннард відвідував Білий дім 8 разів із серпня по березень.

"Каннард є співавтором дослідження лікування ранньої хвороби Паркінсона в медичному центрі Університету Вандербільта", - йдеться в публікації західного новинного агентства.

"Згідно з журналами, Кеннард зустрівся з лікарем Білого дому доктором Кевіном О'Коннором у Білому домі в середині січня. Про візити Каннарда до Білого дому вперше повідомила The New York Post 6 липня", - пише Reuters.

Також колишній американський чиновник розповів західним журналістам, що один колишній посадовець Білого дому, який працював на Байдена, коли він був віце-президентом при президенті Бараку Обамі та в якості президента, лікувався від мігрені в 2016 році у того самого лікаря. Тоді медик приїздив до резиденції глави держави раз на місяць "у рамках своєї ротації".

Реакція Білого дому

Між тим під час брифінгу Жан-П'єр відмовився підтверджувати чи уточнювати дані щодо візитів Каннарда.

За її словами, Байден тричі відвідував невролога під час щорічного медичного огляду. Також чиновниця не пояснила присутність Каннарда в Білому домі, але припустила, що це могло бути пов'язано з лікуванням деяких військових, які працюють у комплексі резиденції президента США.

"Тисячі військовослужбовців прибувають до Білого дому, і вони перебувають під наглядом медичної частини", - сказала вона.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у липні речник Білого дому підтвердив американським ЗМІ, що Байден звернувся до лікаря через кілька днів після дебатів із Дональдом Трампом, які були оцінені як невдалими для чинного глави держави. За його словами, президент хотів перевірити свою застуду, і зараз він "добре одужує".

Додамо, 6 липня Байден у телеінтерв’ю ABC відповів на закиди про свої фізичну форму і когнітивні здібності. Він також відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді.

А 8 липня видання Вloomberg писало, що Байден заявив колегам-демократам, що він залишиться в президентських перегонах у 2024 році.