У Білому домі закликали Конгрес США не відокремлювати допомогу Україні

У Білому домі закликали представників конгресу США не відокремлювати допомогу Україні від законопроєкту, запропонованим президентом Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США Джона Кірбі на брифінгу .

"Ми провели численні дискусії та брифінги з членами й співробітниками Конгресу щодо важливості додаткового фінансування та просування всіх чотирьох сегментів – Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону і безпеки кордону", - заявив Кірбі.

Представник Білого дому зазначив, що адміністрація Байдена наполягає, щоб всі чотири пріоритети щодо фінансування були ухвалені Конгресом швидше. Він додав, всі ці питання є терміновими для вирішення.

Що передувало

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається фінансування для Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону і безпеки кордону.

Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту Байдена вже 4 грудня.

А спікер Палати представників Майк Джонсон назвав допомогу Україні одним із пріоритетів для США.

"Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити - довести це до кінця", - сказав він.