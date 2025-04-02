У Білому домі визнали, що перемир'я до Великодня в Україні не буде, - The Telegraph

Білий дім визнав, що великоднє перемир’я в Україні, обіцяне президентом США Дональдом Трампом, не відбудеться. Натомість в адміністрації американського лідера зростає розчарування переговорним процесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За даними видання, кілька чиновників Білого дому зізналися, що Трампу не вдасться досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня.

Джерела повідомляють, що адміністрація Трампа дедалі більше розчаровується через тактику затягування переговорів з боку Кремля. А Білий дім готується чинити тиск на Москву і Київ, щоб змусити їх досягти мирної угоди.

Невдача в завершенні війни стане серйозним ударом для Трампа, який неодноразово заявляв під час передвиборчої кампанії, що зможе припинити бойові дії "за 24 години", додає The Telegraph.

І хоча американські чиновники протягом кількох тижнів у приватних розмовах висловлювали невдоволення позицією Києва у переговорах, його небажанням укладати угоду щодо копалин із Вашингтоном та просувати мирні перемовини. Однак останніми днями, за словами джерел, у Вашингтоні зростає невдоволення Москвою.

Зазначається, що під час серії телефонних дзвінків і зустрічей минулими вихідними чиновники Білого дому та Держдепартаменту визнали, що Путін активно чинить опір спробам Вашингтона досягти довготривалої угоди. Тому вони обговорювали, які економічні та дипломатичні санкції можна було б застосувати до Москви.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, що дата Великодня (20 квітня) неодноразово згадувалася як можливий день для повного припинення вогню між Україною та Росією. Раніше агенція Bloomberg повідомляла, що США мають намір досягти укладення угоди про перемир'я між РФ і Україною до 20 квітня. Однак в Білому домі не заперечили, що терміни можуть зміститися.

Втім поки що Росія без додаткових вимог погодилася тільки на "енергетичне перемир'я" з Україною. Обидві країни пообіцяли припинити удари по енергетичних об'єктах, але Росія постійно порушує свою обіцянку.

При цьому від повного перемир'я російський диктатор Володимир Путін фактично відмовився. Він висунув для припинення вогню умови, які можуть значно послабити Україну.