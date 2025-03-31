Трамп незадоволений заявами і Зеленського, і Путіна про війну в Україні

Американський президент Дональд Трамп висловив невдоволення заявами про війну в Україні як президента Володимир Зеленського, так і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт.

Відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу, Левітт зазначила, що президент Трамп "докладає неймовірних зусиль, щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною". Однак йому не подобається риторика України та Росії з цього питання.

"Він висловив своє невдоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловив свою думку про те, що, на його думку, має статися, щоб цей конфлікт завершився", - зазначила речниця.

Щоправда, Левітт не уточнила, які саме заяви Зеленського і Путіна не догодили Трампові. Вона лише додала, що президент США продовжує наполегливо працювати над врегулювання російсько-української війни, і "команди продовжують працювати".

Невдоволення Трампа

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп розповів в інтерв'ю, що "розлючений" і "дуже злий" на Путіна через заяви про нібито нелегітимність Зеленського, а також питання припинення вогню в Україні.

Трамп розлютився після того, як російський диктатор Володимир Путін розкритикував авторитет керівництва президента України Володимира Зеленського. У п'ятницю Путін знову фактично повторив своє гасло, що Зеленський нібито нелегітимний і закликав створити перехідний уряд (тимчасове управління під егідою ООН), який міг би фактично усунути Зеленського.

Також Трампові дуже не подобається, що війна продовжується, попри його зусилля досягти миру. Тому він пригрозив увести мита у розмірі 25-50% на російську нафту. Трамп зазначив, що мита проти Росії набудуть чинності протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню.