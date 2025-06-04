В Білому домі відреагували на операцію СБУ зі знищення стратавіації РФ

Сполучені Штати прагнуть, щоб розпочата Росією війна проти України якомога швидше завершилася шляхом переговорів.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні 3 червня.

На питання, як президент США Дональд Трамп оцінює спецоперацію СБУ з ураження російської стратегічної авіації, речник зазначила, що глава держави позитивно оцінює процес мирних переговорів у Стамбулі.

"Трамп реаліст і розуміє Україна та Росія вже давно перебувають у стані війни через слабкість і некомпетентність його попередників", - сказала Левітт.

Відповідаючи на ще одне питання щодо операції СБУ "Павутина", прес-секретар додала, що президент Трамп не хоче затягування цієї війни.

"Він хоче, щоб бойові дії припинилися, щоб люди перестали гинути і щоб це питання було вирішене за столом переговорів", - зазначила Левітт.

Зрештою, речник підтвердила, що президент США не був заздалегідь поінформований про спецоперацію СБУ на теренах Росії.