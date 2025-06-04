В Белом доме отреагировали на операцию СБУ по уничтожению стратавиации РФ

Соединенные Штаты стремятся, чтобы начатая Россией война против Украины как можно скорее завершилась путем переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне 3 июня.

На вопрос, как президент США Дональд Трамп оценивает спецоперацию СБУ по поражению российской стратегической авиации, спикер отметила, что глава государства положительно оценивает процесс мирных переговоров в Стамбуле.

"Трамп реалист и понимает, что Украина и Россия уже давно находятся в состоянии войны из-за слабости и некомпетентности его предшественников", - сказала Левитт.

Отвечая на еще один вопрос об операции СБУ "Паутина", пресс-секретарь добавила, что президент Трамп не хочет затягивания этой войны.

"Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, чтобы люди перестали гибнуть и чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров", - отметила Левитт.

В конце концов, спикер подтвердила, что президент США не был заранее проинформирован о спецоперации на территории России.