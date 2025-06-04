ua en ru
Ср, 04 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Белом доме отреагировали на операцию СБУ по уничтожению стратавиации РФ

Вашингтон, Среда 04 июня 2025 03:00
UA EN RU
В Белом доме отреагировали на операцию СБУ по уничтожению стратавиации РФ Фото: пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты стремятся, чтобы начатая Россией война против Украины как можно скорее завершилась путем переговоров.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне 3 июня.

На вопрос, как президент США Дональд Трамп оценивает спецоперацию СБУ по поражению российской стратегической авиации, спикер отметила, что глава государства положительно оценивает процесс мирных переговоров в Стамбуле.

"Трамп реалист и понимает, что Украина и Россия уже давно находятся в состоянии войны из-за слабости и некомпетентности его предшественников", - сказала Левитт.

Отвечая на еще один вопрос об операции СБУ "Паутина", пресс-секретарь добавила, что президент Трамп не хочет затягивания этой войны.

"Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, чтобы люди перестали гибнуть и чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров", - отметила Левитт.

В конце концов, спикер подтвердила, что президент США не был заранее проинформирован о спецоперации на территории России.

Спецоперация "Паутина"

Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, провела масштабную спецоперацию "Паутина".

В течение нескольких часов на пяти российских авиабазах было уничтожено более 40 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, самолетов радиолокационной разведки А-50 и других бортов.

Россия потеряла 34% от всего флота стратегической авиации, убытки оцениваются в несколько миллиардов долларов.

Также дроны ударили по базе российских ядерных подводных лодок в Североморске.

Подробнее об операции СБУ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции
СБУ в третий раз поразила Крымский мост: Малюк раскрыл детали новой операции
DAILY
Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар