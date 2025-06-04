В Белом доме отреагировали на операцию СБУ по уничтожению стратавиации РФ
Соединенные Штаты стремятся, чтобы начатая Россией война против Украины как можно скорее завершилась путем переговоров.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне 3 июня.
На вопрос, как президент США Дональд Трамп оценивает спецоперацию СБУ по поражению российской стратегической авиации, спикер отметила, что глава государства положительно оценивает процесс мирных переговоров в Стамбуле.
"Трамп реалист и понимает, что Украина и Россия уже давно находятся в состоянии войны из-за слабости и некомпетентности его предшественников", - сказала Левитт.
Отвечая на еще один вопрос об операции СБУ "Паутина", пресс-секретарь добавила, что президент Трамп не хочет затягивания этой войны.
"Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, чтобы люди перестали гибнуть и чтобы этот вопрос был решен за столом переговоров", - отметила Левитт.
В конце концов, спикер подтвердила, что президент США не был заранее проинформирован о спецоперации на территории России.
Спецоперация "Паутина"
Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня, провела масштабную спецоперацию "Паутина".
В течение нескольких часов на пяти российских авиабазах было уничтожено более 40 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, самолетов радиолокационной разведки А-50 и других бортов.
Россия потеряла 34% от всего флота стратегической авиации, убытки оцениваются в несколько миллиардов долларов.
Также дроны ударили по базе российских ядерных подводных лодок в Североморске.
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